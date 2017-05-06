"СКА-Хабаровск" обыграл "Луч" и временно вышел на третье место в ФНЛ

"СКА-Хабаровск" одолел "Луч-Энергию" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Армейцы по меньшей мере час будут занимать третье место в турниной таблице, на 1 очко обходя "Енисей", который в эти минуты играет с "Соколом".

"Луч-Энергия" остался на 12-м месте, в трех очках от зоны вылета.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 0:2 (0:0)

Голы: Лескано, 48 (0:1). Казанков, 56 (0:2).

"Луч-Энергия": Котляров, Грицаенко, Кашкавал, Попов, Коломыц, Насадюк, Ребко, Машнев (Столбовой, 63), Килин, Гриднев, Носов (Гордиенко, 73).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Дедечко, Карасев (Друзин, 75), Черевко (Астафьев, 81), Димидко, Корян, Никифоров, Казанков (Калинский, 89), Лескано (Кобялко, 87).

Предупреждения: Ребко, 45+1. Попов, 55. Казанков, 67. Карасев, 73.

Судья: Волошин (Смоленск).

Стадион "Динамо". 2150 зрителей.