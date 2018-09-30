"СКА-Хабаровск" обыграл "Факел", "Луч" и "Томь" сыграли вничью

"СКА-Хабаровск" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ обыграл "Факел" со счетом 2:1. Победный гол забил Евгений Кабаев.

В другой встрече "Луч" и "Томь" сыграли вничью - 2:2.

Олимп-ФНЛ

14-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (0:0)

Голы: Секульски, 46 (1:0). Мануковский, 50 (1:1). Кабаев, 56 (2:1).

"СКА-Хабаровск": Unknown, Опарин, Труфанов, Хомуха, Зайцев, Алейник (Карасев, 59), Кабутов, Федотов (Гарбуз, 83), Никифоров, Базелюк (Секульски, 46), Кабаев (Черевко, 75).

"Факел": Кортнев, Цвейба (Шогенов, 71), Божин, Кагермазов, Осипенко, Кузьмин, Ломакин (Бабенков, 90), Макарчук (Бирюков, 63), Афанасьев (Орлов, 83), Молодцов, Мануковский.

Предупреждения: Ломакин, 29. Мануковский, 35. Молодцов, 62. Кузьмин, 69. Кагермазов, 90+1.

Удаление: Молодцов, 80.

30 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

"Луч" (Владивосток) - "Томь" (Томск) - 2:2 (0:1)

Голы: Шумских, 8 (0:1). Казаев, 56 (0:2). Носов, 81 (1:2). Болевич, 89 (2:2).

"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев (Болевич, 46), Степанец, Павленко (Визнович, 46), Замалиев (Машнев, 61), Дзахов, Носов, Голышев (Прокофьев, 35), Часовских.

"Томь": Мелихов, Шумских, Тихий, Клещенко, Тен, Кухарчук (Лисинков, 82), Ставпец (Сасин, 78), Шалаев, Калинский (Фомин, 66), Казаев, Кузьмичев (Тлупов, 65).

Предупреждения: Кухарчук, 19. Шумских, 20. Царикаев, 42. Болевич, 57. Дзахов, 65.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

30 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо". 2400 зрителей