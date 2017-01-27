"СКА-Хабаровск" - об Это'О: "Выиграли" битву за суперфорварда у "Амкара"

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О посетил "СКА-Хабаровск", который находится на сборе в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что камерунец с удовольствием принял приглашение наставника россиян Андрея Гордеева, который знаком с форвардом по совместной работе в "Анжи".

Наставник хабаровчан представил игрокам именитого футболиста и подарил ему небольшой презент от клуба, после чего все вместе просмотрели ролик, посвященный Это'О. В свою очередь африканец поделился с игроками команды секретами собственного успеха, а также пожелал "СКА-Хабаровску" как можно скорее выполнить задачу на сезон.

На своей странице в твиттере хабаровчане отметили, что "выиграли битву за суперфорварда у "Амкара", стан которого Это'О посетил вчера, что вызвало большой резонанс и слухи о переходе камерунца в пермский клуб.