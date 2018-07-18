"СКА-Хабаровск": "Мы не нарушали регламент, Квеквескири мог участвовать в матче"

"СКА-Хабаровск" на клубном сайте опубликовал официальную позицию по матчу первого тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Армавира" (3:0). Клуб настаивает, что Ираклий Квеквескири мог участвовать в матче.

- Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" официально заявляет, что внимательно ознакомился с заявлением, размещенным на официальном сайте ФК "Армавир" 17 июля 2018 г. о, якобы, неправомочным участии полузащитника нашего клуба Ираклия Квеквескири в матче 1-го тура "Олимп-Первенства России по футболу среди клубов команд ФНЛ" между ФК "СКА-Хабаровск" и ФК "Армавир" (3:0), и будет отстаивать следующую аргументированную позицию в уполномоченном юрисдикционном органе – КДК РФС: хабаровский клуб Регламент соревнований не нарушал, участие игрока Квеквескири в этом матче было правомерным, - говорится в сообщении. - ФК "СКА-Хабаровск" готов предоставить развернутый комментарий по сложившейся ситуации сразу после официального решения КДК РФС.

"Армавир" требует присудить Хабаровску поражение