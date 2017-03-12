09:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"СКА-Хабаровск" и "Сокол" сыграли вничью

0
0
0
0

"СКА-Хабаровск" в матче 26-го тура ФНЛ сыграл вничью с "Соколом" - 1:1.

Первенство России

ФНЛ

26-й тур 

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Сокол" (Саратов) - 1:1 (0:1)

Голы: Климов, 40 (0:1). Корян, 82 - с пенальти (1:1). 

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Корян, 71), Карасев, Астафьев, Черевко, Димидко, Булия (Казанков, 61), Лескано.

"Сокол": Федоров, Васянович, Ходырев, Магадиев, Климов, Романенко, Хрущев, Мануковский, Дудолев, Дергачев (Перченок, 70), Плэтикэ.

Предупреждения: Лескано, 44. Плэтикэ, 53. Мануковский, 80. Хрущев, 81. Черевко, 90. Астафьев, 90. 

Судья: Шадыханов (Москва).

12 марта. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ