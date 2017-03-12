"СКА-Хабаровск" и "Сокол" сыграли вничью

"СКА-Хабаровск" в матче 26-го тура ФНЛ сыграл вничью с "Соколом" - 1:1.
Первенство России
ФНЛ
26-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Сокол" (Саратов) - 1:1 (0:1)
Голы: Климов, 40 (0:1). Корян, 82 - с пенальти (1:1).
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Корян, 71), Карасев, Астафьев, Черевко, Димидко, Булия (Казанков, 61), Лескано.
"Сокол": Федоров, Васянович, Ходырев, Магадиев, Климов, Романенко, Хрущев, Мануковский, Дудолев, Дергачев (Перченок, 70), Плэтикэ.
Предупреждения: Лескано, 44. Плэтикэ, 53. Мануковский, 80. Хрущев, 81. Черевко, 90. Астафьев, 90.
Судья: Шадыханов (Москва).
12 марта. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".