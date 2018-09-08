"СКА-Хабаровск" и "Сочи" разошлись миром

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Сочи" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ – (2:2). За хабаровский клуб отличились Денис Дедечко и Николай Зайцев, за сочинский – Иван Миладинович и Николай Обольский.
На данный момент "Сочи" занимает 6-е место в турнирной таблице, "СКА-Хабаровск" – 12-е.
ОЛИМП - ФНЛ
10-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Сочи" – 2:2 (2:1)
Голы: Миладинович, 2 (0:1). Дедечко, 21 – с пенальти (1:1). Зайцев, 35 (2:1). Обольский, 58 (2:2).
"СКА-Хабаровск" : Опарин, Приндета, Гарбуз, Хомуха, Зайцев, Алейник (Радченко, 76), Дедечко, Кабутов, Федотов (Никифоров, 65), Карасев (Квеквескири, 86), Базелюк (Секульски, 65).
"Сочи": Заболотный, Миладинович, Почивалин, Заика, Юрганов, Соловьев (Мустафин, 89), Померко, Бурмистров (Горбунов, 63), Песегов, Барсов (Лагатор, 86), Обольский.
Предупреждения: Соловьев, 20. Гарбуз, 53. Федотов, 62. Юрганов, 73. Дедечко, 77.
Судья: Турбин (Дмитров).
08 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.