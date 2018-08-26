"СКА-Хабаровск" и "Луч" разошлись миром

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Лучом" (0:0) в матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ.

Команда из Хабаровска с 11-ю очками занимает восьмое место. Дальневосточный клуб на девятой позиции - 14 очков.

В следующем туре "Луч" примет "Мордовию", а "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с "Томью".

Олимп-Первенство ФНЛ

8-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Луч" (Владивосток) - 0:0

"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Ненахов, Зайцев, Алейник (Никифоров, 57), Дедечко, Квеквескири, Кабутов, Казанков (Кабаев, 74), Базелюк (Самсонов, 90+2), Радченко (Федотов, 62).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Степанец, Суслов, Батов (Насадюк, 90), Павленко (Визнович, 70), Замалиев, Носов (Прокофьев, 85), Пономаренко, Гордиенко (Дзахов, 75).

Предупреждения: Пономаренко, 30. Марущак, 54. Приндета, 89. Насадюк, 90+5.

Судья: Федотов (Москва).

26 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.