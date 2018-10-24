"СКА-Хабаровск" и "Балтика" победителя не выявили

"СКА-Хабаровск" и "Балтика" сыграли вничью в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. За хабаровский клуб отличился Иван Хомуха, за калининградский - Алихан Шаваев.

СКА-Хабаровск" располагается на 11-м месте, набрав 22 очка, "Балтика" - с 16-ю баллами на 17-м.

Олимп - ФНЛ

18-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (0:0)

Голы: Шаваев, 77 - с пенальти (0:1). Хомуха, 80 (1:1).

Нереализованный пенальти: Дедечко, 50 (вратарь)

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Хомуха, Приндета, Зайцев (Генералов, 75), Квеквескири, Черевко (Гарбуз, 22), Карасев (Алейник, 66), Дедечко (Казанков, 81), Кабутов, Секульски, Кабаев.

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Магаль, Плиев, Таказов, Тишкин (Дмитриев, 31), Буйволов, Григорьев (Каленкович, 89), Касаев (Радунович, 82), Шешуков, Шаваев, Дядюн.

Предупреждения: Таказов, 49. Шаваев, 83. Секульски, 90+1.

Удаления: Опарин, 74. Дядюн, 74.

Судья: Фролов (Москва).

24 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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