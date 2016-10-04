"СКА-Хабаровск": "Григорян не обращался в клуб с просьбой расторгнуть контракт"

Заместитель генерального директора по внешним связям "СКА-Хабаровска" Евгений Красильников прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Александр Григорян может покинуть клуб и возглавить "Кубань". По словам руководителя, наставник не собирается покидать клуб.

– У Александра Витальевича действующий контракт со "СКА-Хабаровском". Он не обращался в клуб с просьбой расторгнуть соглашение, – сказал Красильников.

– В то же время Григорян не удовлетворен тем, что контракт рассчитан на один год, а не на два.

– Контракт подписывают обе стороны, он согласовывался. В итоге расситан на один год . Задача перед Александром Витальевичем обрисована.

– Григорян не обращался в клуб с просьбой пересмотреть контракт?