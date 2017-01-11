17:36 | ФУТБОЛ — ФНЛ

СК РФ не нашел криминала в стрельбе перед матчем "Факел" - "Динамо"

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Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента со стрельбой перед матчем первенства России в ФНЛ "Факел" - "Динамо" (2:1). Перед игрой произошла стычка фанатов, один из них получил огнестрельное ранение. Сама игра также сопровождалась беспорядками, болельщики гостей вырывали кресла стадиона и жгли пиротехнику, успокаивать их пришлось ОМОНу. Арбитр Александр Егоров вынужден был прервать встречу и увести команды в раздевалки более чем на 10 минут.

 
Болельщики "Динамо".Погром в Воронеже: как это было

Клуб болельщиков "Динамо"  обратился в прокуратуру и Следственный комитет РФ с заявлением, в котором говорилось, что сотрудник полиции перед матчем применил огнестрельное оружие.

- По результатам проведенной процессуальной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - цитирует "Р-Спорт" председателя управления СК РФ по Воронежской области Елену Мануковскую.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила по факту массовой драки со стрельбой уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Были установлены двое подозреваемых – местные жители 31 года и 30 лет. В конце ноября им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 декабря, затем домашний арест продлили по 19 февраля 2017 года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170111/1114791856.html

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