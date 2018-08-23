СК проверяет информацию о долгах "Балтики" перед игроками

Следственное управление СК России по Калининградской области проверяет информацию о долгах по зарплате перед игроками "Балтики".

– Информация, размещенная в СМИ, рассматривается. При наличии оснований будет проведена доследственная проверка, – цитирует "РИА Новости" и.о. старшего помощника руководителя СУСК по Калининградской области Ольгу Анисимову.

По данным "СЭ", завтра футболисты и тренерский штаб "Балтики" проведут встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым по поводу финансовых проблем клуба.