СК проверит факт ранения полицейского во время стычки фанатов

Следственный комитет РФ проверит обстоятельства ранения полицейского во время стычки фанатов перед игрой 17-го тура первенства России в ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1). Ранее сообщалось, что в результате массовой драки в Воронеже между болельщиками пострадали три жителя Москвы, а также один сотрудник полиции. Последний перенес операцию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

- Следственное управление СК РФ по Воронежской области проводит доследственную проверку по факту поступления в медицинское учреждение сотрудника полиции с ранением в области ноги, - цитирует "Р-Спорт" представителя управления СК РФ Елену Мануковскую. - Следователи выехали на место происшествия, опрашивают очевидцев, провели осмотр места происшествия, принято объяснение от врачей.

Отметим, что стычкой перед игрой инциденты не ограничились. Во время самого матча произошло массовое столкновение фанатов обеих команд, из-за которого пришлось на 10 минут прерывать игру.