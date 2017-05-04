Сильванус Нимели: "Впервые мой менеджер намекнул о "Спартаке" в сентябре - я не поверил"

Нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели отметил, что довольно быстро адаптировался в России после перехода в столичный клуб. 18-летний либериец начал профессиональную карьеру в Чехии, а в начале 2017 года присоединился к красно-белым.

– Впервые мой менеджер намекнул о "Спартаке" еще в сентябре, - цитирует официальный сайт "Спартака" Нимели. - Я тогда просто не поверил, что это реально. В декабре поехал в отпуск домой и собирался встречать Новый год с родными, которых не видел очень-очень давно. Семья как раз готовила праздничный стол, когда мне позвонили и сказали, что надо срочно вылетать обратно в Чехию, а оттуда – на Кипр, где у "Спартака-2" предсезонный сбор. В общем, пришлось встать из-за стола и ехать в аэропорт... Но я был по-настоящему счастлив, ведь переход для меня – огромный шаг вперед. Мама тоже это понимала. Она сказала: "Используй свой шанс. А я пойду в церковь и помолюсь за тебя".

– Переезд из Африки в Европу дался вам нелегко. Но после Чехии адаптироваться в России уже не так сложно?

– Это точно. Чехия и Россия похожи куда больше, чем Чехия и Либерия. К тому же сейчас я привык подолгу находиться вдалеке от семьи, повзрослел.