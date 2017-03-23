Сильванус Нимели: "В детстве фанател от Джорджа Веа"

Нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели после поражения от "Балтики" (1:2) в домашнем матче 28-го тура первенства ФНЛ рассказал, что в детстве из-за его увлечения футболом в семье был конфликт интересов. По словам либерийца, его мать поначалу была против того, что сын занимается футболом.

– На кого равнялись в детстве?

– Мне нравились очень многие мировые звезды футбола. Могу отдельно отметить Джорджа Веа. Просто фанател по нему. Когда я был еще маленький, отец приносил кассеты и показывал, как играл Веа, когда выступал в "Милане". На тот момент для меня он был топовым африканским футболистом. То, что Веа творил на поле, было из области фантастики. Но вживую я его игр не видел.

– Часто детство юных африканских футболистов бывает трудным, когда приходится играть даже босиком. Как проходило ваше детство?

– Порой было непросто, потому что в семье происходил конфликт интересов. Мама была категорически против моих занятий футболом. Она не любила футбол за то, что я мог получить травму. Гоняла меня с полей и заставляла читать книжки. Папа был более лоялен и позволял играть. Да, иногда действительно приходилось бегать босиком. Мы играли на песчаных полях. У кого-то была обувь, а остальные играли босиком. Даже ноги пропарывали. Всякое случалось. Но считаю, что у меня было хорошее детство.

– Сейчас мнение вашей мамы изменилось?

– Она очень рада за меня. Папы, к сожалению, с нами нет, он не дожил. В декабре прошлого года мне позвонил агент, и началась процедура перехода в "Спартак". Узнав, что я еду в Россию, мама меня напутствовала, просила лишний раз не выходить из дома и беречь себя.

– И что же вы увидели в России?

– Я немногое могу сказать о вашей стране, потому что как следует ничего не видел. Мой распорядок дня включает в себя только базу и тренировки. Нет времени на то, чтобы поездить и что-то посмотреть. А что касается опасности, она может подстерегать в любом уголке мира. Быть осторожным нужно везде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)