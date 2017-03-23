Сильванус Нимели: "Промес – живчик. У него все очень хорошо получается"

Нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели после поражения от "Балтики" (1:2) в домашнем матче 28-го тура ФНЛ подчеркнул, что все в клубе помогают ему адаптироваться. Также либерийский форвард отметил, что ему очень импонирует игра форварда красно-белых Квинси Промеса.

– Как проходит ваша адаптация в команде?

– Я уже чувствую себя частью семьи. Мне помогают абсолютно все: ребята, тренеры и технический персонал. Остается только работать.

– Знали что-то о "Спартаке" до приезда в Россию?

– Рассказать всю историю клуба, я, конечно, не могу. Все-таки приехал совсем недавно. Да и в Европе пробыл лишь три с половиной года, что считаю небольшим сроком. Но я следил за "Спартаком" по телевизору. Когда играл в Чехии, там регулярно транслировали матчи красно-белых. Из первой команды мне очень импонирует Промес. Когда смотрел на него по телевизору, говорил: "Какой классный парень!". Он такой живчик, и у него все очень хорошо получается.

– Удалось ли с ним пообщаться?

– Пару раз общались. Он шел на тренировку и выходил на поле, а я только готовился к занятию. Поприветствовали друг друга, пожелали удачи. Еще раз подошел к нему, когда он вещи в машину укладывал. Спросил, нужна ли ему помощь. Он сказал, что справится. Такое поверхностное знакомство.

– А вообще из основы со многими футболистами успели познакомиться?

– Еще не завел тесных знакомств, но пересекаюсь с ребятами регулярно: на базе, в столовой. Все очень приветливые, постоянно улыбаются. Говорят, что я могу обращаться, если будет нужна помощь. Мне это очень нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)