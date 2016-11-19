"Сибирь" вырвала победу у "Химок" на 88-й минуте

"Сибирь" взяла верх над "Химками" в матче 23-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте провел Артем Коржунов. В турнирной таблице новосибирцы остались в зоне вылета, поднявшись на 16-е место. "Химки" идут на девятой строчке.

Первенство России

ФНЛ

23-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Химки" (Химки) - 1:0 (0:0)

Гол: Коржунов, 88.

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Кушнирук, Гладышев, Качан, Азаров, Глушков, Чеботару, Андреев (Безлихотнов, 54), Овсепян (Коржунов, 54. Ларенц, 90+4), Вотинов (Магаль, 85).

"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Шумских, Лапин, Заика (Кокоев, 87), Гащенков, Петрусев (Дворников, 56), Тюнин, Казаев (Фадеев, 59), Сикорски (Кузьмичев, 56).

Предупреждения: Казаев, 57. Безлихотнов, 61.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).