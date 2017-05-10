"Сибирь" выиграла у "Спартака" из Нальчика

"Сибирь" на своем поле переиграла нальчикский "Спартак" в матче 36-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола на 49-й минуте стал Евгений Чеботару, реализовавший пенальти.

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ФНЛ

36-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Спартак" (Нальчик) - 1:0 (0:0)

Гол: Чеботару, 49 - с пенальти.

"Сибирь": Цыган, Качан, Кушнирук, Макаренко, Гладышев, Магаль, Азаров, Рухаиа (Коржунов, 46. Плопа, 68), Безлихотнов, Чеботару, Беляев (Андреев, 90+1).

"Спартак": Антипов, Семенов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Войнов (Крамаренко, 20), Дроздов (Мурачев, 86), Ахриев (Каркаев, 57), Мухаммад, Ахъядов (Тлупов, 62), Бажев.

Предупреждения: Каркаев, 82. Макаренко, 82.

Удаление: Соблиров (С), 89.

Судья: Шадыханов (Москва).

10 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".