"Сибирь" сыграла вничью с "Зенитом-2" и осталась в зоне вылета

"Сибирь" сыграла вничью с "Зенитом-2" в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Новосибирцы остаются в зоне вылета с 35 очками, у дубля питерского клуба на 1 очко больше.

Первенство России

ФНЛ

34-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1)

Голы: Евсеев, 11 (0:1). Вотинов, 71 (1:1).

"Сибирь": Цыган, Гладышев, Качан, Мищенко (Макаренко, 30), Магаль, Кушнирук, Безлихотнов (Вотинов, 46), Коржунов, Чеботару, Рухаиа, Андреев (Азаров, 37).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Карпов, Чернов, Сиротов, Зырянов, Батютин (Проничев, 75), Евсеев, Лесовой (Мильдзихов, 60. Камышев, 86), Погребняк.

Предупреждения: Погребняк, 33. Вотинов, 73. Сиротов, 90. Камышев, 90+1.

Судья: Москалев (Воронеж).