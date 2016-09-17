13:00 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Сибирь" сыграла вничью с "Енисеем", продлив безвыигрышную серию

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В матче 13-го тура первенства ФНЛ "Сибирь" сыграла вничью с "Енисеем" - 1:1. Таким образом, новосибирцы продлили свою безвыигрышную серию до шести встреч.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:1 (0:0)

Голы: Ломакин, 65 (0:1). Чеботару, 71 (1:1).

"Сибирь": Трунин, Плопа, Кушнирук, Магаль (Овсепян, 64), Мищенко, Гладышев, Рухаиа, Чеботару, Глушков (Макаренко, 72), Андреев (Азаров, 72), Беляев (Безлихотнов, 76).

"Енисей": Опарин, Гультяев, Чичерин, Чернов, Рожков (Васильев, 90), Фатуллаев, Камеш, Иванов (Ланин, 82), Ломакин, Алиев (Коротаев, 85), Малоян (Козлов, 69).

Предупреждение: Фатуллаев, 22.

Судья: КУЛИКОВ (Саранск).

17 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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