"Сибирь" с минимальным счетом переиграла "Сокол"

В матче 28-го тура ФНЛ "Сибирь" в родных стенах оказалась сильнее "Сокола" – 1:0. Единственный гол в игре забил полузащитник Артем Коржунов.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Сокол" (Саратов) – 1:0 (0:0)

Гол: Коржунов, 64 (1:0).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Плопа, Качан (Ларенц, 33), Азаров (Кушнирук, 56), Безлихотнов, Андреев, Рухаиа, Беляев (Коржунов, 46. Кувшинов, 82), Вотинов.

"Сокол": Федоров, Васянович, Ходырев (Пасько, 78), Магадиев, Климов, Хрущев, Романенко (Перченок, 55), Мануковский, Дудолев (Семенов, 73), Паштов (Дергачев, 67), Плэтикэ.

Предупреждения: Азаров, 13. Паштов, 45+1. Мищенко, 54. Кушнирук, 75. Семенов, 81. Васянович, 89.

Удаление: Мищенко, 90+1.

Судья: Анопа (Благовещенск).

26 марта. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".