15:00 | Футбол — ФНЛ

"Сибирь" разгромила "Балтику"

1

"Сибирь" в матче 20-го тура ФНЛ разгромила "Балтику" со счетом 3:0. 

Новосибирский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Калининградская команда идет четвертой.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур 

"Сибирь" (Новосибирск) - "Балтика" (Калининград) - 3:0 (1:0)

Голы: Чеботару, 33 (1:0). Магаль, 59 (2:0). Азаров, 73 (3:0). 

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Аравин (Ларенц, 67), Цховребов, Плопа, Гладышев (Азаров, 62), Дудолев (Магаль, 46), Чеботару, Беляев (Дегтярев, 46), Житнев.

"Балтика": Помазан, Логашов, Крючков, Почивалин, Тимошин, А.Джалилов (Родионов, 46), Свежов, Шешуков (Степанец, 29), Скопинцев, Себаи (Кобялко, 65), Касьян (Шевчук, 86).

Предупреждения: Касьян, 14. Свежов, 34. Крючков, 79. Ларенц, 81. Азаров, 87. 

Судья: Турбин (Дмитров).

29 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

механик39

Балтика не смогла встать с колен .

15:11