"Сибирь" разгромила "Балтику"

"Сибирь" в матче 20-го тура ФНЛ разгромила "Балтику" со счетом 3:0.
Новосибирский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Калининградская команда идет четвертой.
Первенство России
ФНЛ
20-й тур
"Сибирь" (Новосибирск) - "Балтика" (Калининград) - 3:0 (1:0)
Голы: Чеботару, 33 (1:0). Магаль, 59 (2:0). Азаров, 73 (3:0).
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Аравин (Ларенц, 67), Цховребов, Плопа, Гладышев (Азаров, 62), Дудолев (Магаль, 46), Чеботару, Беляев (Дегтярев, 46), Житнев.
"Балтика": Помазан, Логашов, Крючков, Почивалин, Тимошин, А.Джалилов (Родионов, 46), Свежов, Шешуков (Степанец, 29), Скопинцев, Себаи (Кобялко, 65), Касьян (Шевчук, 86).
Предупреждения: Касьян, 14. Свежов, 34. Крючков, 79. Ларенц, 81. Азаров, 87.
Судья: Турбин (Дмитров).
29 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак".
механик39
Балтика не смогла встать с колен .
15:11