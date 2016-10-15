"Сибирь" прервала безвыигрышную серию в матче с "Волгарем"

"Сибирь" на своем поле в матче 17-го тура первенства ФНЛ обыграла "Волгарь" – 2:0. Голами отметились Роман Беляев и Евгений Чеботару. Этот успех позволил хозяевам прервать безвыигрышную серию в ФНЛ, насчитывавшую девять поединков. "Сибирь" поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице. "Волгарь" пока идет девятым.

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ФНЛ

17-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Волгарь" (Астрахань) – 2:0 (0:0)

Голы: Беляев, 76 (1:0). Чеботару, 89 (2:0).

"Сибирь": Цыган, Магаль, Качан, Макаренко, Плопа, Гладышев, Глушков (Азаров, 46. Кушнирук, 88), Безлихотнов (Беляев, 69), Андреев, Чеботару, Вотинов.

"Волгарь": Терновский, Зарипов, Стешин, Зуйков, Юрганов, Кабутов (Сутормин, 67), Дышеков (Радченко, 84), Скворцов, Шалаев, Газзаев (Акбашев, 61), Веркашанский (Машуков, 77).

Предупреждение: Машуков, 82.

Судья: Апонасенко (Москва).

15 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак".