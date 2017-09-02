"Сибирь" одолела "Томь", "Енисей" взял верх над "Ротором"

В рамках 11-го тура первенства ФНЛ "Сибирь" обыграла "Томь" со счетом 1:0. В другом поединке "Енисей" взял верх над "Ротором" (1:0). Отметим, что игроки красноярской команды вышли на матч в футболках в поддержку травмированного защитника Петра Тена.

Первенство России

ФНЛ

11-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: Дегтярев, 34.

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль (Галыш, 85), Аравин, Плопа, Мищенко, Цховребов, Гладышев (Азаров, 55), Андреев (Парфинович, 46), Дегтярев, Житнев (Беляев, 83).

"Томь": Шафинский, Иванов, Микуцкис, Пульич, Деобальд (Кудряшов, 73), Макурин (Померко, 72), Войдель, Герасимов (Зуйков, 52), Сасин, Соболев, Саная.

Предупреждения: Войдель, 33. Магаль, 63. Зуйков, 78. Пульич, 90.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

02 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Волгарь" (Астрахань) – 2:2 (1:1)

Голы: Климов, 10 (0:1). Цвейба, 12 (1:1). Бабаев, 49 (1:2). Власов, 75 (2:2).

"Динамо": Генералов, Бычков, Костин, Бабенков, Юрганов, Кулишев (Батютин, 79), Рогов (Козлов, 90+4), Цвейба (Власов, 55), Песегов, Маркосов (Барсов, 73), Коротаев.

"Волгарь": Бучнев, Таказов, Климов, Плиев, Калинин, Кабутов, Бочков (Дышеков, 77), Бабаев (Сутормин, 69), Газзаев (Шалаев, 58), Букия, Жабкин (Веркашанский, 63).

Предупреждения: Костин, 9. Кабутов, 42. Климов, 53. Таказов, 79. Коротаев, 81.

Удаление: Коротаев, 85.

Судья: Турбин (Дмитров).

02 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Енисей" (Красноярск) – "Ротор " (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: Козлов, 76.

"Енисей": Филиппов, Рожков, Мильдзихов, Гарбуз, Новиков, Стеклов, Исаев (Руднев, 70), Иванов, Камеш, Козлов (Фатуллаев, 80), Кутьин (Сердеров, 56).

"Ротор": Кобзев, Пискунов, Столяренко, Киреев, Колычев, Сидоричев, Сысуев (Хахалев, 46), Борзых (Чабанов, 79), Замалиев, Романенко (Николаев, 84), Бирюков (Вотинов, 61).

Предупреждения: Сысуев, 24. Рожков, 66. Сидоричев, 79. Гарбуз, 87.

Судья: Кукуян (Сочи).

02 сентября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".