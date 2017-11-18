"Сибирь" одержала третью победу кряду, обыграв "Ротор"

"Сибирь" в родных стенах переиграла "Ротор" со счетом 1:0 в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Единственный мяч забил Антон Полюткин. Эта победа стала для сибиряков третьей кряду.

Отметим, что новосибирцы поднялись на 5-е место турнирной таблицы, набрав 39 очков. Волжане по-прежнему замыкают ФНЛ с 20 очками.

В другой встрече "Шинник" дома проиграл "Олимпийцу" - 1:2.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Ротор" (Волгоград) - 1:0 (0:0)

"Сибирь": Цыган, Цховребов (Магаль, 46), Аравин, Плопа, Мищенко, Макаренко, Гладышев (Полюткин, 46), Чеботару, Андреев (Дегтярев, 52), Галыш, Беляев (Житнев, 62).

"Ротор": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Столяренко, Концедалов, Замалиев, Султонов (Николаев, 76), Борзых (Крутов, 46), Романенко, Бирюков (Столбовой, 76).

Предупреждения: Столяренко, 31. Беляев, 42. Полюткин, 74. Мищенко, 85. Романенко, 85.

Судья: Фролов (Москва).

18 ноября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".

"Шинник" (Ярославль) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 1:2 (1:0)

Голы: Шайморданов, 5 (1:0). Беляков, 73 (1:1). Беляков, 74 (1:2).

Нереализованный пенальти: Каретник (Олимпиец), 16 (вратарь)

"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Камилов, Нарылков (Лях, 83), Щадин, Самойлов (Крамаренко, 71), Шайморданов, Безлихотнов (Булия, 65), Низамутдинов.

"Олимпиец": Анисимов, Абрамов (Фролов, 67), Филин, Маляров, Хайруллов, Хрипков, Горбунов, Ламбарский, Каретник (Беляков, 46), Фомин, Сорочкин (Кириллов, 78).

Предупреждения: Нарылков, 51. Маляров, 54.

Судья: Апонасенко (Москва).

18 ноября. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".

Турнирная таблица ФНЛ