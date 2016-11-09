"Сибирь" обыграла "Тамбов"

"Сибирь" в матче 21-го тура первенства ФНЛ на своем поле победила "Тамбов" со счетом 2:0. На 10-й минуте отличился полузащитник Алексей Гладышев, а удвоил преимущество новосибирской команды на 80-й минуте форвард Роман Беляев.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Тамбов" (Тамбов) - 2:0 (1:0)

Голы: Гладышев, 10 (1:0). Беляев, 80 (2:0).

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Качан, Макаренко, Выходил (Кушнирук, 34), Гладышев, Глушков, Овсепян (Беляев, 72), Азаров (Коржунов, 81), М.В.Андреев (Рухаиа, 60), Вотинов.

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Овсиенко, Столяренко, Рыбин, Чернышов, Шевчук (Дутов, 64), Трусевич, Аверьянов (Н.Е.Андреев, 57), Поярков (Алумона, 75), Часовских (Запрудских, 89).

Предупреждения: Шляков, 33. Макаренко, 35. Трусевич, 44. Глушков, 49. Дутов, 71. Овсиенко, 90.

Судья: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург).

9 ноября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".