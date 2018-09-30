"Сибирь" обыграла "Балтику" благодаря дублю Галыша

В матче 14-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" обыграла "Балтику" со счетом 2:1. Клуб из Новосибирска поднялся на 17-е место в турнирной таблице, а "Балтика" занимает 15-ю строчку.

Олимп – ФНЛ

14-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Балтика" (Калининград) – 2:1 (0:0)

Голы: Галыш, 57 (1:0). Магаль, 61 (1:1). Галыш, 76 (2:1).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Парфинович, Галыш, Азаров (Рыжков, 90+1), Беляев (Дудолев, 80), Васильев (Курбанов, 74), Коржунов (Киреенко, 68).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Магаль, Плиев, Таказов, Буйволов, Касаев, Григорьев, Дмитриев (Погребняк, 85), Шешуков (Каленкович, 78), Дядюн.

Предупреждения: Магаль, 34. Плиев, 71. Тишкин, 81.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

30 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".