"Сибирь" на выезде обыграла "Факел"

"Сибирь" в матче 23-го тура ФНЛ в гостях победила "Факел" со счетом 1:0. Единственный гол забил Виталий Галыш.

Первенство России

ФНЛ

23-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1 (0:0)

Гол: Галыш, 81 (0:1).

"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Амбарцумян, Мануковский, Чхапелия (Масимов, 64), Мичуренков (Алхазов, 86), Сердюк, Арустамян (Верулидзе, 87).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль, Аравин, Плопа, Цховребов (Полюткин, 46), Мищенко, Чеботару, Дегтярев (Азаров, 69), Галыш (Житнев, 84), Беляев (Гладышев, 46).

Предупреждения: Макаренко, 38. Мануковский, 71. Аравин, 80. Галыш, 82.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

12 ноября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".