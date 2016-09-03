"Сибирь" и "Шинник" обменялись голами и продлили беспроигрышные серии

В матче 11-го тура первенства России ФНЛ "Сибирь" дома сыграла вничью с "Шинником" со счетом 1:1. Отметим, что беспроигрышные серии обоих клубов составляют девять матчей.

ФНЛ

Первенство России

11-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Шинник" (Ярославль) – 1:1 (1:1)

Голы: Дзахов, 17 (0:1). Рухаиа, 36 (1:1).

"Сибирь": Трунин, Гладышев, Магаль, Кушнирук, Мищенко, Плопа, Азаров (Овсепян, 71), Безлихотнов (Коржунов, 66), Рухаиа (Ларенц, 79), Глушков (Качан, 84), Андреев.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Чистяков, Земсков (Подоляк, 74), Сиротов (Митасов, 82), Ослоновский (Лаук, 59), Дзахов (Нетфуллин, 67), Низамутдинов.

Предупреждения: Гладышев, 22. Дзахов, 30. Ятченко, 86. Евсеев, 89. Подоляк, 90.

Судья: Небогатиков (Казань).

3 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".