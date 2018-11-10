"Сибирь" и "Мордовия" сыграли вничью, "Ротор" победил "Авангард"

В матчах 21-го тура первого дивизиона "Сибирь" и "Мордовия" не открыли счет, а "Ротор" на своем поле победил "Авангард" (1:0).

Олимп – ФНЛ

21-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Мордовия" (Саранск) – 0:0

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Полюткин, Аравин, Макаренко, Смирнов, Коржунов (Васильев, 46), Галыш, Киреенко, Азаров (Свежов, 81), Гладышев, Чеботару.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Ятченко, Сухарев, Лебедев, Климов, Киреев (Поярков, 65), Адаев (Соболев, 79), Петров, Дворецков, Обухов (Юсупов, 82), Мухаметшин (Маркин, 90).

Предупреждения: Смирнов, 17. Обухов, 57. Поярков, 80. Гладышев, 89.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

10 ноября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".

"Ротор" (Волгоград) - "Авангард" (Курск) - 1:0 (0:0)

Гол: Абдулавов, 90+1.

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Карпов, Маляров, Эдиев, Попов, Воробьев, Самсонов, Лобкарев (Мязин, 86), Николаев (Шарипов, 69), Коротаев (Абдулавов, 78), Муллин (Васильев, 90+1).

"Авангард" (Курск): Чагров, Дашаев, Гоцук, Багаев, Никитин, Акбашев, Альшин, Коробов (Стеклов, 70), Трошечкин, Батютин (Синяев, 79), Минаев (Касьян, 76).

Предупреждения: Багаев, 58. Касьян, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

10 ноября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".