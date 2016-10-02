"Сибирь" и "Балтика" сыграли вничью

Матч 15-го тура ФНЛ между "Сибирью" и "Балтикой" завершился ничьей – 1:1. Благодаря этому результату клуб из Калининграда поднялся с последней строчки на предпоследнюю, а новосибирцы располагаются на 14-м месте.

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15-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Балтика" (Калининград) – 1:1 (0:1)

Голы: Сердюк, 23 (0:1). Чеботару, 54 (1:1).

"Сибирь": Трунин, Макаренко, Гладышев, Кушнирук, Качан, Магаль (Ларенц, 44), Андреев (Коржунов, 85), Безлихотнов, Чеботару, Рухаиа (Глушков, 46), Вотинов.

"Балтика": Вамбольт, Сармонт (Пономарев, 71), Каленкович, Зимулька, Марущак, Помогаев (Землянский, 80), Цимбал, Елисеев, Суханов (Родионов, 34), Сердюк, Соломатин (Почивалин, 66).

Предупреждение: Гладышев, 43.

Судья: Кукуян (Сочи).

2 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак".