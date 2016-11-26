"Сибирь" дома обыграла "Нефтехимик"

"Сибирь" в домашнем матче 24-го тура первенства ФНЛ обыграла "Нефтехимик" (2:1). Победа позволила команде из Новосибирска подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице. "Нефтехимик" после 24-го тура занимает предпоследнее место.

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ФНЛ

24-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (1:0)

Голы: Чеботару, 27 (1:0). Замалиев, 66 - с пенальти (1:1). Чеботару, 78 (2:1).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Мищенко, Кушнирук, Гладышев, Качан, Чеботару, Азаров (Рухаиа, 37. Беляев, 90), Андреев (Овсепян, 73), Глушков (Коржунов, 68), Вотинов.

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Самохвалов, Тараканов, Пытлев, Сурков, Решетников, Васильев (Бойчук, 63), Кива (Муллин, 57), Замалиев, Маляка (Бабырь, 57), Корнилов, Галиакберов (Кортава, 80).

Предупреждение: Муллин, 75.

Судья: БОРИСОВ (Самара).

26 ноября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".