08:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Шунину подарили именную футболку за верность "Динамо"

0
0
0
0
2

Вратарь "Динамо" Антон Шунин получил от болельщиков команды именную футболку – "к 30-летию и за верность клубу". Россиянин выступал за детско-юношеские команды "Динамо" с 1994 года, а в 2004-м дебютировал в составе главного коллектива клуба.

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: "Динамо": исторический вылет
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

"Большой талант! Большой талант!", кричали они. В итоге прошло 10 лет и мы видим только дырку, дырку от бублика.

08:51

баламошка

Навсегда с любимым ВТБ!

08:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ