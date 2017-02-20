Шунину подарили именную футболку за верность "Динамо"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин получил от болельщиков команды именную футболку – "к 30-летию и за верность клубу". Россиянин выступал за детско-юношеские команды "Динамо" с 1994 года, а в 2004-м дебютировал в составе главного коллектива клуба.

Болельщики преподнесли Антону Шунину именную футболку - "к 30-летию и за верность клубу". pic.twitter.com/nRdbGyBsYR – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 февраля 2017 г.