12:59 | Футбол — ФНЛ

Ширко стал селекционером "Химок"


В селекционный отдел "Химок" вошел шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Ширко, информирует пресс-служба клуба. Также 41-летний Ширко в прошлом выступал за такие клубы, как Торпедо", "Шинник", "Терек" и "Томь". За сборную России он провел 6 матчей, в которых забил один гол. На должности селекционера Ширко сменил Валерия Зубакова, работавшего в "Химках" с июня 2013 года.

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