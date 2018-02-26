В селекционный отдел "Химок" вошел шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Ширко, информирует пресс-служба клуба. Также 41-летний Ширко в прошлом выступал за такие клубы, как Торпедо", "Шинник", "Терек" и "Томь". За сборную России он провел 6 матчей, в которых забил один гол. На должности селекционера Ширко сменил Валерия Зубакова, работавшего в "Химках" с июня 2013 года.

АЛЕКСАНДР ШИРКО СТАЛ СЕЛЕКЦИОНЕРОМ "ХИМОК"



В селекционный отдел клуба вошел шестикратный чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Александр Ширко.

В послужном списке экс-нападающего также значатся такие клубы, как московское "Торпедо"… https://t.co/f3SBMERW3i pic.twitter.com/BdjjnmK2p6 – ФК Химки (@fc_khimki) 26 февраля 2018 г.