"Шинник" выиграл у "Сибири"

"Шинник" обыграл "Сибирь" в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ - 2:1. В составе победителей отличились Владислав Камилов и Павел Деобальд. За новосибирский клуб забил Максим Житнев.

"Шинник" набрал 28 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице, "Сибирь" - с 15-ю очками на 19-й строчке.

Олимп - ФНЛ

20-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (1:0)

Голы: Камилов, 38 (1:0). Житнев, 70 (1:1). Деобальд, 82 (2:1).

"Шинник" (Ярославль): Яшин (Гошев, 90+3), Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Самойлов, Камилов, Нарылков (Кожемякин, 71), Гелоян, Булия (Деобальд, 74), Самодин.

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Полюткин, Аравин, Смирнов, Чеботару, Галыш, Беляев (Коржунов, 61), Гладышев, Васильев, Киреенко, Азаров (Житнев, 60).

Предупреждения: Самодин, 17. Смирнов, 28. Камилов, 64.

Судья: Кукуян (Сочи).

04 ноября. Ярославль. Стадион "Шинник".

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