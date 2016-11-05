"Шинник" сыграл вничью с "Зенитом-2" и не смог обойти "Енисей"

В матче 20-го тура первенства России в ФНЛ "Зенит-2" сыграл вничью с "Шинником" - 1:1. Ярославцы упустили шанс обойти "Енисей" и подняться на четвертое место в турнирной таблице. "Зенит-2" вышел на восьмую строчку.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Шинник" (Ярославль) - 1:1 (1:1)

Голы: Земсков, 28 (0:1). Зуев, 44 (1:1).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Мильдзихов, Мустафин, Йованович, Зырянов (Вяткин, 72), Ящук, Бавин, А.В.Евсеев (Долгов, 55), Исаев (Проничев, 68), Гасилин (Костин, 86).

"Шинник": Яшин, Ятченко (Троянов, 90+1), Гоцук, П.Евсеев, Царикаев, Чистяков, Митасов (Ослоновский, 76), Сиротов, Нетфуллин, Султонов (Подоляк, 46), Земсков (Белов, 68).

Предупреждения: Йованович, 52. Ятченко, 57.

Удаление: Йованович, 71 (грубая игра).

Судья: Апонасенко (Москва).