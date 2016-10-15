"Шинник" сыграл вничью с "Тюменью" и не смог вернуться на третье место в ФНЛ

"Шинник" сыграл вничью с "Тюменью" в матче 17-го тура ФНЛ. Ярославцы упустили шанс вернуться на третью строчку в турнирной таблице и идут пятыми. "Тюмень" занимает 11-е место.

Первенство России

ФНЛ

17-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Тюмень" - 0:0

"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Чистяков, Земсков, Лаук (Султонов, 63), Сиротов (Ослоновский, 79), Нетфуллин, Митасов (Цховребов, 88).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Пустозеров, Павленко (Лешонок, 68), Чудин, Шляпкин, Кленкин (Теленков, 85), Мамтов (Локтионов, 90+2), Чуканов.

Предупреждения: Ахмедов, 83. Цховребов, 90.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).