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"Шинник" разгромил "Тамбов"

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"Шинник" разгромил "Тамбов" в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ (3:0). Дублем отметился нападающий Сергей Самодин.

Олимп - ФНЛ 

15-й тур 

"Шинник" (Ярославль) - "Тамбов" - 3:0 (1:0)

Голы: Камилов, 26 (1:0). Самодин, 52 (2:0). Самодин, 89 (3:0). 

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Покидышев, Первушин, Цховребов, Магадиев, Самойлов (Никулин, 89), Деобальд (Иванов, 79), Камилов, Кожемякин (Алейников, 70), Булия, Самодин (Герасимов, 90+1).

"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Чернышов (Рагулькин, 73), Шевчук (Килин, 56), Кашчелан, Кленкин (Муйива, 68), Чуперка (Лазуткин, 86), Себаи.

Предупреждения: Овсиенко, 4. Самодин, 15. Камилов, 33. Кожемякин, 39. Кленкин, 39. Магадиев, 73. Рагулькин, 77. Кашчелан, 79. Цховребов, 82. 

Судья: Федоров (Петрозаводск).

6 октября. Ярославль. Стадион "Шинник".

Шинник - Тамбов

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