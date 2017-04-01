"Шинник" разгромил "Сибирь", "Балтика" уступила "Тосно"

"Шинник" на своем поле разгромил "Сибирь" в матче 29-го тура первенства ФНЛ – 3:0. Ярославская команда набрала 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Сибирь" с 33 баллами – на 15-м месте.

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29-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "Сибирь" (Новосибирск) – 3:0 (2:0)

Голы: Ятченко, 1 (1:0). Низамутдинов, 5 (2:0). Гоцук, 69 (3:0).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Цховребов, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Митасов (Лаук, 77), Нетфуллин (Дзахов, 71), Земсков (Подоляк, 65), Низамутдинов (Белов, 82).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук (Кувшинов, 84), Ларенц (Безлихотнов, 46), Плопа, Магаль, Азаров (Беляев, 66), Чеботару, Андреев, Рухаиа, Вотинов.

Предупреждения: Плопа, 24. Низамутдинов, 31. Царикаев, 34. Макаренко, 43. Рухаиа, 73. Дзахов, 76.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

01 апреля. Ярославль. Стадион "Шинник".

"Балтика" (Калининград) – "Тосно" (Тосно) – 0:2 (0:0)

Голы: Кутьин, 55 – с пенальти (0:1). Заболотный, 62 (0:2).

"Балтика": Фролов, Каленкович (Почивалин, 77), Скопинцев (Соломатин, 85), Крючков, Концедалов, Тимошин, Кухарчук (Елисеев, 60), Цимбал, Суханов, Абдул Гафар, Сердюк (Подбельцев, 66).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Логашов, Никитин, Палиенко (Кутьин, 46), Чиркин (Мухаметшин, 69), Галиулин (Альшин, 78), Кашчелан, Макаров, Заболотный (Милевский, 83).

Предупреждения: Дугалич, 27. Логашов, 45. Цимбал, 54. Заболотный, 57. Крючков, 60.

Судья: Куликов (Саранск).

1 апреля. Калининград. Стадион "Балтика".