"Шинник" проиграл "Динамо" и лишился шансов попасть в "стыки"

"Динамо" в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ обыграло "Шинник" - 1:0. Бело-голубые, напомним, досрочно обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в премьер-лигу после годичного отсутствия. "Шинник" же лишился шансов попасть в стыковые матчи.

Первенство России

ФНЛ

37-й тур

"Динамо" (Москва) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)

Гол: Чистяков, 25 - в свои ворота.

"Динамо": Шунин, Уилкшир (Козлов, 54), Рыков, Терехов, Хольмен, Катрич, Ташаев (Темников, 58), Сапета, Соснин (Кузьмин, 46), Бечирай, Панченко.

"Шинник": Яшин, Чистяков, Ндри, Гоцук (Подоляк, 82), Цховребов, Евсеев, Дзахов (Троянов, 46), Митасов (Ослоновский, 42), Земсков, Султонов (Лаук, 57), Нетфуллин.

Предупреждения: Митасов, 24. Гоцук, 29. Соснин, 29. Уилкшир, 31. Троянов, 50. Темников, 79. Подоляк, 83. Цховребов, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).