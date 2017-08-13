"Шинник" прервал победную серию "Томи" в ФНЛ

В матче 8-го тура первенства ФНЛ "Шинник" в гостях нанес поражение "Томи" – 3:1. В составе ярославцев голами отличились Михаил Земсков, Эльдар Низамутдинов и Дмитрий Самойлов. Единственный гол за хозяев забил Дмитрий Сасин. Таким образом, "Шинник" прервал четырехматчевую победную серию "Томи".

"Шинник" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, "Томь" расположилась на восьмой строчке с 12-ю баллами.

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ФНЛ

8-й тур

"Томь" (Томск) – "Шинник" (Ярославль) – 1:3 (1:0)

Голы: Сасин, 22 (1:0). Земсков, 47 (1:1). Низамутдинов, 50 (1:2). Самойлов, 57 (1:3).

"Томь": Мелихов, Гирдвайнис, Пульич, Микуцкис (Герасимов, 63), Иванов, Деобальд, Макурин (Гвинейский, 77), Войдель, Сасин (Олейник, 67), Соболев, Кудряшов.

"Шинник": Яшин, Чистяков, Евсеев, Ятченко, Самойлов, Земсков (Камилов, 76. Магадиев, 90+1), Нарылков, Шайморданов, Дроздов (Лях, 71), Щадин, Низамутдинов (Булия, 56).

Предупреждения: Войдель, 73. Соболев, 75. Кудряшов, 75. Евсеев, 75.

Судья: Шадыханов (Москва).

13 августа. Томск. Стадион "Труд".