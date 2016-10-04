"Шинник" погасит долги

Финансовая ситуация в "Шиннике" идет на поправку, а существующие долги по зарплате вскоре будут погашены. Об этом сообщил генеральный директор клуба Валерий Фролов.

Перед началом сезона-2016/17 ярославский клуб находился под угрозой снятия с чемпионата ФНЛ из-за долгов на сумму порядка 80 миллионов рублей. Позднее "Шиннику" удалось частично погасить долги и пройти лицензирование.

- Я бы сказал, что финансовые дела в "Шиннике" обстоят намного лучше, чем раньше, - цитирует Р-Спорт Фролова. - Мы надеемся, что в ближайшее время те шаги, которые были сделаны руководством области и, в частности, департаментом финансов, дадут плоды; ситуация выправится, встанет в нормальное русло. Долги по зарплате еще есть, но будут погашены, как только нам поступят деньги. Мы работаем постоянно над этими проблемами и пытаемся выправить ситуацию. То тревожное состояние, связанное с риском снятия с ФНЛ, оно перешло в более спокойное русло. Думаю, вскоре все нормализуется.