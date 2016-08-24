"Шинник" погасил долги перед футболистами за три месяца

Генеральный директор "Шинника" Валерий Фролов заявил, что клуб погасил задолженность перед футболистами за три месяца. Ранее сообщалось, что ярославский клуб может сняться с розыгрыша ФНЛ из-за недостаточного финансирования.

– Ситуация в клубе изменилась в сторону улучшения, это связано с приходом врио губернатора Ярославской области, – приводит ТАСС слова Фролова. – После его прихода были погашены задолженности перед футболистами по заработной плате за три месяца, а также частично долги перед работниками базы и офиса. Долги погашены еще не все. Перед футболистами по зарплате остались задолженности за два месяца, плюс премиальные за весну.

На данный момент вопрос о снятии с ФНЛ отпал. В ближайшую пятницу планируется встреча с врио губернатора на загородной базе, где будут обсуждаться перспективы развития и насущные проблемы футбольного клуба "Шинник".