17:54 24 августа | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Шинник" погасил долги перед футболистами за три месяца

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Генеральный директор "Шинника" Валерий Фролов заявил, что клуб погасил задолженность перед футболистами за три месяца. Ранее сообщалось, что ярославский клуб может сняться с розыгрыша ФНЛ из-за недостаточного финансирования.

– Ситуация в клубе изменилась в сторону улучшения, это связано с приходом врио губернатора Ярославской области, – приводит ТАСС слова Фролова. – После его прихода были погашены задолженности перед футболистами по заработной плате за три месяца, а также частично долги перед работниками базы и офиса. Долги погашены еще не все. Перед футболистами по зарплате остались задолженности за два месяца, плюс премиальные за весну.

На данный момент вопрос о снятии с ФНЛ отпал. В ближайшую пятницу планируется встреча с врио губернатора на загородной базе, где будут обсуждаться перспективы развития и насущные проблемы футбольного клуба "Шинник".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3563782

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