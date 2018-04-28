"Шинник" победил "Спартак-2"

"Шинник" обыграл "Спартак-2" в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Ярославцы поднялись на седьмое место в таблице, но уже не имеют шансов войти в четверку лидеров и побороться за выход в премьер-лигу. "Спартак-2" идет 13-м.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Булия, 41.

"Шинник": Яшин, Жестоков, Чистяков, Ятченко, Самойлов, Камилов, Шайморданов, Дроздов (Лях, 66), Щадин, Низамутдинов (Земсков, 68), Булия.

"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Мамин, Шанбиев (Щербаков, 46), Лихачев, Ломовицкий (Самбу, 71), Пантелеев, Полубояринов, Руденко (Давыдов, 58), Нимели, Сакала.

Предупреждение: Лях, 85.

Судья: АМЕЛИН (Тула).

28 апреля. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".