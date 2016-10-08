"Шинник" победил "Нефтехимик" и обошел "Зенит-2"

"Шинник" взял верх над "Нефтехимиком" в выездном матче 16-го тура первенства России в ФНЛ - 2:1. Ярославцы вышли на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Зенит-2" по числу побед. Нижнекамский клуб занимает предпоследнюю строчку.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Шинник" (Ярославль) - 1:2 (0:0)

Голы: Подоляк, 57 - с пенальти (0:1). Земсков, 68 - с пенальти (0:2). Галиакберов, 89 (1:2).

"Нефтехимик": Самохвалов, Тараканов, Пытлев, Сурков, Погорельцев, Духнов, Замалиев, Маляка (Бабырь, 46. Галиакберов, 63), Соболев (Решетников, 61), Кортава, Муллин (Бойчук, 76).

"Шинник": Яшин, Ятченко, Царикаев, Ндри, Гоцук, Чистяков, Дзахов, Сиротов (Митасов, 70), Султонов (Ослоновский, 81), Земсков (Нетфуллин, 88), Подоляк (Лаук, 64).

Предупреждения: Сиротов, 44. Бабырь, 52. Сурков, 56. Гоцук, 60. Самохвалов, 67. Яшин, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).