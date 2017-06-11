"Шинник" планирует проводить матчи ФНЛ в Костроме

"Шинник" будет проводить домашние матчи ФНЛ на стадионе "Урожай" в Костромской области. Ярославский клуб начнет новый сезон матчем с "Зенитом-2" 8 июля.

В минувшем сезоне "Шинник" занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Домашние игры команда проводила на стадионе "Шинник" в Ярославле, который будет тренировочной базой для сборных во время чемпионата мира-2018.

– Планируется, что матчи будут проводиться в Костроме, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба. - У нас стадион готовится в качестве базы к чемпионату мира по футболу, закрывается на реконструкцию, поэтому не сможет принять команду. У нас в городе есть второй стадион, но он тоже закрывается на реконструкцию. Сложилась такая непростая ситуация, поэтому в качестве варианта подобран стадион в поселке Караваево под Костромой, где играет костромской "Спартак".