"Шинник" переиграл "СКА-Хабаровск", "Нефтехимик" оказался сильнее "Волгаря"

В матче 27-го тура ФНЛ "Шинник" в родных стенах оказался сильнее "СКА-Хабаровска" – 1:0. В параллельной встрече "Нефтехимик" переиграл "Волгарь" – 2:0.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "СКА-Хабаровск" – 1:0 (1:0)

Гол: Земсков, 33 (1:0).

"Шинник": Яшин, Царикаев, Ятченко (Цховребов, 89), Евсеев, Гоцук, Чистяков, Митасов, Земсков (Дзахов, 80), Султонов (Лаук, 73), Нетфуллин, Низамутдинов (Подоляк, 90+1).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Киреев, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Калинский, 46), Карасев, Астафьев (Кобялко, 63), Рылов (Казанков, 46), Корян, Булия.

Предупреждения: Ятченко, 11. Астафьев, 17. Земсков, 55. Друзин, 59.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

19 марта. Ярославль. Стадион "Шинник".

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Волгарь" (Астрахань) – 2:0 (1:0)

Голы: Давлатов, 6 (1:0). Сорокин, 51 (2:0).

"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Тараканов, Сурков, Бойчук (Гелоян, 63), Давлатов (Морозов, 82), Петролай, Корнилов, Маляка, Галиакберов, Бабырь (Матяш, 89).

"Волгарь": Терновский, Калинин, Таказов, Григорьев, Гаракоев (Болонин, 59), Сутормин, Газзаев (Отставнов, 80), Кабутов, Акбашев (Скворцов, 87), Бибилов (Камилов, 61), Веркашанский.

Предупреждения: Таказов, 12. Акбашев, 31. Галиакберов, 52. Бабырь, 69.

Судья: Фисенко (Владивосток).

19 марта. Казань. Стадион "Рубин".