"Шинник" переиграл "Кубань"

"Шинник"​ с минимальным счетом обыграл "Кубань" в матче 13-го тура чемпионата России. Автором единственного гола во встрече стал Давид Дзахов​, забивший на 14-й минуте.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Шинник" (Ярославль) - 0:1 (0:1)

Гол: Дзахов, 14 (0:1).

"Кубань" (Краснодар): Фролов, Бугаев (Щадин, 80), Бендзь, Байрыев, Лобкарев, Хубулов (Житнев, 42), Олойя, Маляров, Гай (Майрович, 46), Гогниев (Армаш, 61), Ильин.

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Чистяков, Земсков (Лаук, 64), Сиротов, Султонов (Митасов, 83), Дзахов (Нетфуллин, 33), Низамутдинов (Подоляк, 79).

Предупреждения: Бендзь, 38. Земсков, 62. Султонов, 77. Майрович, 82. Подоляк, 85. Митасов, 87.

Удаление: Бендзь (К), 59.

Судья: Чистяков (Азов).

17 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".