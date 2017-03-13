"Шинник" обыграл "Тамбов"

"Шинник" на выезде обыграл "Тамбов" в матче 26-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола на 75-й минуте стал полузащитник Максим Лаук.

Победа позволила ярославской команде подняться на 6-е место в турнирной таблице. Тамбовский коллектив остался на 8-й строчке.

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26-й тур

"Тамбов" - "Шинник" (Ярославль) - 0:1 (0:0)

Гол: Лаук, 75.

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Быстров (Шляков, 79), Горбатюк, Рыбин, Чернышов, Шевчук (Сорокин, 61), Трусевич, Мурнин, Дутов (Делькин, 46), Дорожкин (Часовских, 71).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Никитинский (Лаук, 65. Ндри, 82), Ятченко, Султонов (Подоляк, 68), Земсков, Нетфуллин, Низамутдинов (Цховребов, 90+1).

Предупреждение: Евсеев, 60.

Судья: Куликов (Саранск).

13 марта. Химки. Стадион "Родина".