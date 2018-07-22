"Шинник" на выезде обыграл "Сибирь" (2:0) в матче 2-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Победным для ярославцев стал гол Ишхана Гелояна, забитый на 63-й минуте. Окончательный счет во встрече был установлен на 90-й минуте – мяч в свои ворота отправил защитник новосибирцев Алексей Аравин.

Для "Шинника" эта победа стала второй в сезоне. "Сибирь", в свою очередь, после победы на ничьей на старте турнира потерпела поражение.

В третьем туре "Сибирь" на выезде сыграет со "СКА-Хабаровск", а "Шинник" дома примет "Спартак-2". Обе встречи состоятся 29 июля.

Чемпионат России

ФНЛ

2-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Шинник" (Ярославль) - 0:2 (0:0)

Голы: Гелоян, 62 (0:1). Аравин, 90 - в свои ворота (0:2).

"Сибирь": Цыган, Аравин, Смирнов, Полюткин, Ларенц, Рыжков (Коржунов, 46), Свежов, Галыш (Беляев, 56), Чеботару, Киреенко (Азаров, 61), Житнев.

"Шинник": Яшин, Магадиев, Первушин, Стешин, Мельников, Нарылков (Алейников, 76), Кожемякин (Камилов, 75), Самойлов (Деобальд, 81), Самодин, Низамутдинов (В.Цховребов, 90+2), Гелоян.

Предупреждения: Первушин, 62. Самодин, 78.

Судья: Матюнин (Москва).

22 июля. Новосибирск. Стадион "Спартак".