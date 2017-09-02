"Шинник" на последних секундах вырвал победу у "Авангарда"

Матч 11-го тура ФНЛ "Шинник" – "Авангард" завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный гол в матче на 94-й минуте забил полузащитник Михаил Земсков.
Первенство России
ФНЛ
11-й тур
"Шинник" (Ярославль) – "Авангард" (Курск) – 1:0 (0:0)
Гол: Земсков, 90+4 (1:0).
"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Щадин, Самойлов (Кагермазов, 83), Дроздов (Крамаренко, 62), Нарылков, Безлихотнов (Камилов, 62), Булия, Низамутдинов (Земсков, 69).
"Авангард": Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Коробов (Петров, 79), Гурфов, Войнов (Болов, 63), Нетфуллин, Альшин (Синяев, 80), Подоляк.
Предупреждение: Ятченко, 58.
Судья: Чистяков (Азов).
2 сентября. Кострома. Стадион "Урожай".